Monika Brodka nagrała nową płytę! Ta informacja pojawiła się na Facebooku artystki kilka dni temu. Artystka, o której już dawno nie mieliśmy żadnych nowych informacji, właśnie planuje swój wielki powrót!

Gwiazda udzieliła wywiadu, w którym po raz pierwszy opowiedziała o nowym albumie. Zdradziła także, dlaczego na tak długi czas zniknęła z mediów.

Artystka pochwaliła się również, jak wyglądała jej praca nad nową płytą:

Pojechałam tam z myślą o producencie, z którym w końcu nie doszło do współpracy, ale poznałam za to tego właściwego człowieka - i wspólnie z nim pracowałam nad produkcją nowego materiału. U mnie często tak wygląda szukanie współpracowników: to musi potrwać, trochę osób musi się przewinąć, bym mogła spotkać kogoś, kto mi w pełni odpowiada, pod względem osobistym i zawodowym.

Kiedy nowy album Moniki Brodki pojawi się w sklepach? Na razie nie wiadomo. Jednak jedno jest pewne - wszyscy fani artystki czekają na niego z utęsknieniem.

The album is finished. Merry Christmas! ⚡️

Posted by Brodka on 24 grudnia 2015