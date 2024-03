Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" przerwała milczenie i zwróciła się do swoich fanów. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki od kilku dni nie publikowała na Instagramie nowych relacji, a to z pewnością zaniepokoiło jej fanów. Teraz Anna Bardowska wróciła i zdradziła, dlaczego na chwilę zniknęła z sieci.

Anna i Grzesiek Bardowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Połączyło ich uczucie i zdobyli ogromną popularność w sieci. Dziś Annę Bardowską obserwuje na Instagramie już ponad 312 tysięcy osób, które właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych mogą śledzić losy byłej uczestniczki hitu Telewizyjnej Jedynki. Żona Grześka chętnie pokazuje prywatne kadry i odpowiada na pytania fanów. Ostatnio Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" poruszyła temat rozwodu rodziców, a teraz znów zwróciła się do internautów!

Anna Bardowska przez kilka ostatnich dni milczała i nie publikowała nowych relacji na Instagramie. Teraz była uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdradziła, dlaczego zniknęła. Okazuje się, że miniony weekend Ania spędziła w rodzinnych stronach.

Ja sobie zrobiłam przerwę od nagrywana relacji i chyba mnie tutaj od piątku nie było. Na weekend pojechałam z dzieciakami do mojej rodzinki do Kłodzka. Byliśmy u mamy, u mojej siostry. Grzesiek w tym czasie był na targach w Kielcach więc stwierdziłam - w sumie po co mamy sami siedzieć w domu jak możemy pojechać do bliskich. I tak mi było dobrze bez tego nagrywania, że nawet wam wczoraj nie powiedziałam, że gdziekolwiek byłam, nic tam nie nagrywałam. Czasami też tak trzeba, ale chyba wracam, już się stęskniłam za nagrywaniem

wyznała Ania Bardowska.