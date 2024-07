Ruszyły już castingi do trzeciej edycji "Bitwy na głosy". Chociaż TVP jeszcze nie ujawniło pełnej listy trenerów, to my podaliśmy ją już kilka tygodni temu i póki co wszystkie nazwiska sprawdziły się. Na liście znalazł się Robert Gawliński, który poprowadzi drużynę z Warszawy. Szczerze mówiąc, nie ukrywamy zaskoczenia obecnością wokalistki Wilków, który od kilku lat odpoczywa przecież od show-biznesu.

Reklama

Zobacz: Znamy pełną listę trenerów 3 edycji "Bitwy na głosy"!

Być może "Bitwa na głosy" ma być spektakularnym powrotem Gawlińskiego na scenę, ale na pewno nie pomogą mu w tym takie stylizacje jak ta ostatnia. Czasy kiedy najważniejsza była twórczość a wygląd schodził na dalszy plan przeminęły już bezpowrotnie. Oczywiście polskie gwiazdy nie przywiązują tak dużej wagi do wyglądu jak np. w Stanach, ale to, co pokazał Robert przeszło wszelkie granice dobrego smaku.

Za duża biała marynarka, t-shirt wciągnięty w stare jeansy, które nie dość, że mają rozszerzaną nogawkę to do tego są jeszcze porwane nie fabrycznie, buty a'la ortopedyczne, które sprawdziłyby się przy -30 stopniach na dworze i ta fryzura... w stylu 10-letniej dziewczynki. Litości...

Reklama

Jak dla nas modowy horror, a może nawet najgorsza męska stylizacja roku. Apelujemy więc do Gawlińskiego, by zatrudnił stylistę - jak najszybciej!