Przed Oliwią Bieniuk nowe wyzwania. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka już niedługo rozpocznie naukę w warszawskiej szkole aktorskiej i na stałe zamieszka w stolicy. Młodą celebrytkę czeka ekscytujący etap. Młoda gwiazda już zabrała się do pracy. Oliwia Bieniuk dołączyła do obsady serialu "Gliniarze". Widzowie zobaczą ją w następnym sezonie produkcji. Do mediów trafiły już zdjęcia z udziałem nowej bohaterki. "Gliniarze": Oliwia Bieniuk zagra siostrzenicę komendanta Choć obecnie widzowie śledzą 13. sezon "Gliniarzy" w Telewizji Polsat, to powinni wiedzieć, że następna seria może okazać się prawdziwą bombą. Oliwia Bieniuk z pewnością wniesie do produkcji świeżą energię. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuk wciela się w postać siostrzenicy komendanta Centralnego Biura Policji Roberta Szwarca (Zbigniew Kozłowski). Zobacz także: Oliwia Bieniuk pokazała wyjątkową fotografię z Anną Przybylską. "Kocham to zdjęcie" Jak Oliwia Bieniuk zaprezentowała się na planie zdjęciowym do 14. sezonu "Gliniarzy"? Bohaterka grana przez młodą gwiazdę - podobnie jak córka Anny Przybylskiej - przeprowadza się do Warszawy i podejmuje studia na Wydziale Psychologii. Niepokorna, charakterna i inteligentna dziewczyna będzie wyzwaniem dla wuja, który ma się nią opiekować. Widzowie będą ją mogli często widywać na komendzie, gdzie będzie stawiała Roberta Szwarca w kłopotliwych sytuacjach. To nie koniec niespodzianek. Do obsady dołączyła jeszcze jedna gwiazda. Natalia Brudniak zagra Olgę Lipską. Pochodząca z warszawskiej Pragi Północ aspirant sztabowy wstąpiła do policji, by pomagać dzieciom z dysfunkcyjnych rodzin. Funkcjonariuszka sama wychowała się z ojcem, który pił i znęcał się nad bliskimi. Zobacz także: Oliwia Bieniuk dodała romantyczne zdjęcie z...