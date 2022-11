Dorota Wróblewska krytykuje Maję Sablewską . Producentka pokazów mody oceniła bowiem stylizacje, jakie była menadżerka gwiazda proponuje uczestniczkom swojego programu "Sablewskiej sposób na modę". Wróblewska nie jest zachwycona efektami pracy Sablewskiej w show TVN style. Co napisała na Facebooku? Mai Sablewskiej sposób na modę. Niestety tego typu metamorfozy są dosyć krzywdzące nie tylko dla samych uczestniczek, ale i kobiet, które będą brały z nich przykład. Sukienka ładna, jednak nieodpowiednia do sylwetki. Buty zamiast wydłużyć nogi to je skracają. Na szczęście fryzura i makijaż bez zarzutów - oceniła Dorota Wróblewska. Wpis Doroty Wróblewskiej wywołał mieszane uczucia wśród jej fanów. Jedni przyznali rację producentce pokazów, inni bronili programu Sablewskiej. Co pisali internauci? Drogie Panie, obejrzyjcie sobie kilka sezonów programu a dopiero później krytykujcie. Tu chodzi o coś więcej niż o ubrania... a modą można się bawić, ukazując charakter osoby! Dlaczego nie? Nogi w kostce pani ma szczupłe, wiec taki but tylko dla niej. Sukienka fajnie podkreśla atuty. Dla mnie ok Nie rozumiem fenomenu tego programu,jeszcze nigdy nie widziałam metamorfozy,która była by korzystna i poprawna. Dobrze, że został poruszony ten temat .Nie wiem kto pozwolił, aby Sablewska publicznie ubierała panie. Pani Sablewska zamiast czegoś uczyć powiela tylko szara i bezgustowna większość ulicy. Mam wrażenie , ze zupełnie nie ma wyczucia dobrego smaku, programy są bardzo nieudane. Szkoda, bo taki program jest potrzebny ale prowadzony przez osobę profesjonalna. Zobaczcie, jaka metamorfoza wywołała tak skrajne komentarze. Podoba Wam się metamorfoza przeprowadzona przez Maję Sablewską ? Zobacz także: Dorota Wróblewska ostro o stylizacji Basi Kurdej-Szatan: "Tanie country". Dorota Wróblewska...