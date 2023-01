"Ślub od pierwszego wejrzenia": Zasmucona Marta pokazała nowe nagranie, a fani grzmią: "Masakra"

Marta z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szybko stała się ulubienicą fanów programu, którzy z zaciekawieniem śledzą również jej media społecznościowe. I właśnie na instagramowym profilu Marty, pojawiły się jej nowe zdjęcia. Uczestniczka hitowego programu stacji TVN promienieje, a fani są pewni, że to zasługa... Patryka! Internauci twierdzą również, że Marta dosłownie odmłodniała. Zobaczcie sami! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Fani zachwyceni nowymi zdjęciami Marty! "Kwitnie Pani z dnia na dzień" Związek Marty i Patryka w 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudza wśród fanów programu najwięcej ciepłych emocji. Widzowie nie mają wątpliwości, że ta para pasuje do siebie idealnie i ma największe szanse na to, aby stworzyć szczęśliwe małżeństwo również poza kamerami. Ci najbardziej zniecierpliwieni fani już teraz doszukują się dowodów na to, czy Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", są nadal razem . Jak na razie wszystkie ich tropy mówią jedno - tej dwójce się udało! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna mocno przestraszyła Przemka: "Dwa ataki miałem" Oczywiście wszystkiego oficjalnie dowiemy się dopiero w finale 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Zanim to jednak nastąpi, fani uważnie śledzą, co 38-latka publikuje na swoim Instagramie. Ostatnio pojawiły się jej nowe zdjęcia, które zachwyciły wszystkich. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" promienieje, a fani nie mają wątpliwości, że to z pewnością zasługa miłości! - Matko, wyglądasz na 25 lat, pięknie 😍 - Pięknie wyglądasz bardzo promiennie 😍 - Widać, że oczka zakochane😍 - Kwitnie Pani z dnia na dzień ❤🌸 - Ale radość z Ciebie bije!!😍 - piszą fani....