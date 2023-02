"10 lat młodsza w 10 dni": Fani załamani kolejną metamorfozą. "Masakra"

Program Mai Sablewskiej, w którym uczestniczki w niecałe dwa tygodnie przechodzą ogromną metamorfozę, kolejny raz spotkał się z ogromną krytyką fanów. W sieci zawrzało, a internauci przyznają, że kolejne panie, które zgłosiły się po pomoc do ekspertki, wcześniej wyglądały znacznie lepiej, a przede wszystkim młodziej. Co tym razem nie spodobało się widzom? "10 lat młodsza w 10 dni": Program Mai Sablewskiej w ogniu krytyki Maja Sablewska od lat prowadzi programy, w których uczestniczki przechodzą spektakularne metamorfozy pod okiem ekspertów. Gwiazda stara się zmienić ich szafę, styl oraz podpowiedzieć, jak używać kosmetyków i jak zakryć mankamenty urody. W najnowszym show Polsat Cafe uczestniczki mają przejść ogromną przemianę w zaledwie 10 dni. Niedawno w "10 lat młodsza w 10 dni" bohaterką była pani Jolanta, która nie zachwyciła się metamorfozą , a w sieci wybuchła prawdziwa burza. Teraz widzowie z zaciekawieniem oglądają kolejne uczestniczki, aby sprawdzić, czy kolejne metamorfozy spotkają się z większą aprobatą. Bohaterkami najnowszego odcinka były 45-letnia Monika oraz 52-letnia Agnieszka. Obie panie przez lata zaniedbywały swój wygląd na rzecz obowiązków domowych oraz pracy. Uczestniczki tym razem były zadowolone z metamorfoz, jednak widzowie nie podzielają ich zdania, a w komentarzach pojawiło się mnóstwo gorzkich słów. Zobacz także: "10 lat młodsza w 10 dni": Załamana metamorfozą Jolanta zabrała głos: "Wsparcie jest mi bardzo potrzebne" W sekcji komentarzy zawrzało, a fani nie zostawili na przemianach uczestniczek suchej nitki! - Zmieńcie stylistkę Sablewska znów się nie popisała!!! Sukienka i buty tragedia To jakiś szlafrok?!?!? Te sukienki i buty to chyba odrzuty - Skąd oni te worki biorą co stylizacja to szeroki worek i...