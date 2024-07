Paparazzi przyłapali 34-letnią Kate Hudson na lotnisku. Gwiazda w swojej codziennej stylizacji wyglądała równie stylowo, co na czerwonych dywanach. Aktorka wybrała modne połączenie czerni i bieli oraz szałowe dodatki.

Reklama

Zobaczcie więcej stylizacji Kate Hudson

Reklama

Kate Hudson, miała na sobie czarny komplet i do tego białą marynarkę. Wśród dodatków zauważyłyśmy wciąż modną torbę ozdobioną frędzlami. A do tego czaderskie okulary lennonki i hit wśród gwiazd, czyli kapelusz. A wam jak się podoba ten look?

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z Kate Hudson: