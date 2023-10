W niedzielę, 15 stycznia, w Fairmont Century Plaza Hotel w Los Angeles miała miejsce już 28. gala przyznania Critics Choice Awards. To ona tuż obok Złotych Globów jest wielkim przedsmakiem przed Oscarami, które odbędą się już 12 marca. Zobaczcie najbardziej spektakularne kreacje gwiazd z czerwonego dywanu!

Critics Choice Awards 2023: Michelle Yeoh z bufiastymi rękawami

Dokładnie tydzień temu Hollywood żyło Złotymi Globami. Ten weekend z kolei należał do Critics Choice Awards, prestiżowej gali stowarzyszenia krytyków telewizyjnych, radiowych i internetowych, przyznającej nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia kina i telewizji w ostatnich 12 miesiącach. Niezaprzeczalnie tej wieczór należał do produkcji "Wszystko wszędzie naraz", uhonorowaną aż 14 nominacjami, którą na na czerwonym dywanie reprezentowała Michelle Yeoh.

Stewart Cook/Shutterstock/Rex Features/East News

Malezyjska aktorka filmowa chińskiego pochodzenia, znana z takich hitów jak "Wiedźmin: Rodowód krwi", "Akademia dobra i zła" czy "Wyznania gejszy" postawiła na monumentalną suknię od Caroliny Herrery. Czarna, baza w stylu bandage dress została otulona malinowym materiałem, tworzącym nie tylko spektakularny tren, ale też interesujące bufiaste rękawy w nowoczesnym stylu. Całość stylizacji dopełniły klasyczne szpilki, minimalistyczny makijaż, a także wysoko upięty kok.

Critics Choice Awards 2023: Kate Hudson w przezroczystościach

Trzeba przyznać, że choć 60-letnia Michelle Yeoh na czerwonym dywanie prezentowała się wręcz spektakularnie, tego wieczoru niezaprzeczalnie przeważały przezroczystości. Na te zdecydowała się m.in. królowa komedii romantycznych - Kate Hudson.

Stewart Cook/Shutterstock/Rex Features/East News

Na galę Critics Choice Awards 2023 Kate Hudson założyła srebrną kreację z metaliczną nitką, przezroczystościami i dekoltem pod szyję od Oscara de la Renty. Uwagę zwraca transparentny tiulowy dół sukni ze srebrnymi aplikacjami, którą artystka połączyła ze złotymi sandałkami na obcasie. Cały look dopełniły kryształowe kolczyki, bransoletka, delikatny, rozświetlony makijaż oraz fryzura w stylu wet look.

Critics Choice Awards 2023: romantyczna Elle Fanning

Choć dla wielu fanów Elle Faning utożsamiana jest subtelną Śpiącą królewną Aurorą z serii "czarownica" z Angeliną Jolie w roli głównej, to zrobiła prawdziwą furorę wcielając się w rolę carycy Katarzyny Wielkiej w komediowym serialu "Wielka". Jej kreacja na Critics Choice Awards 2023 doskonale nawiązuje to tej produkcji.

Stewart Cook/Shutterstock/Rex Features/East News

Elle Fanning postawiła na złocistą suknię od Alexandra McQueena z fantazyjnym, mocno eksponującym biust dekoltem, poszarpanym dołem oraz wycięciami. Do tego złote dodatki, świetlisty makijaż i romantyczne hollywoodzkie fale. Dla nas strzał w dziesiątkę!

Critics Choice Awards 2023: Anya Taylor-Joy w siateczkowej kreacji

Znana z "Gambitu królowej" Anya Taylor-Joy zachwyciła szyfonową, prześwitującą suknią w kolorze nude, która wyeksponowała obłędną sylwetkę aktorki.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Anya Taylor-Joy w kreacji od Dior Haute Couture, wyszywanej kryształkami, prezentowała się niczym hollywoodzka gwiazda z lat 60-tych, ale w nowoczesnym wydaniu. Eteryczny look dopełniły wysadzane kryształkami sandałki, kryształowa biżuteria oraz wyrazisty makijaż z przydymionymi oczami.

Critics Choice Awards 2023: odważna Lily James

Na równie odważną, transparentną suknię z rozbudowanym dołem zdecydowała się Lily James. Tu również pojawił się mocny makijaż oka, delikatnie podkreślone usta oraz wysoko upięty kok.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Gwiazda takich produkcji jak "Kopciuszek", "Rebeka", "Mamma Mia! Here We Go Again" czy "Downton Abbey", podobnie jak Kate Hudson, podczas 28. gali Critics Choice Awards postawiła na kreację od Oscara de la Renty. Przezroczysta suknia z przeszyciami i okazałą kokardą w pasie, genialnie wyeksponowała sylwetkę aktorki.

Critics Choice Awards 2023: mroczna Janelle Monae

Na klasyczną czerń, choć z prześwitami, postawiła również amerykańska piosenkarka, aktorka, tancerka, autorka tekstów oraz performerka, Janelle Monae.

Stewart Cook/Shutterstock/Rex Features/East News

Janelle Monae zdecydowała się na drapowaną, transparentną, ręcznie szytą suknię z trenem od Very Wang z linii Haute Couture. Robiona na zamówienie kreacja z wycięciami na biodrach dodała artystce swoistego dramatyzmu.

Critics Choice Awards 2023: posągowa Jennifer Coolidge

Na 28. gali Critics Choice Awards nie zabrakło też uwielbianej przez widzów Jennifer Coolidge, która dla wielu wciąż nazywana jest "Matką Stifflera" z kultowej serii "American Pie". Choć od premiery filmu minęło już ponad 20 lat, aktorka wciąż uwielbia tapir, mocny makijaż i odważne, podkreślające jej wdzięki kreacje.

Stewart Cook/Shutterstock/Rex Features/East News

Zaledwie tydzień temu Jennifer Coolidge zaliczyła wpadkę na Złotych Globach podczas swojego ekspresyjnego przemówienia. Tym razem gwiazda prezentowała się nienagannie, a dopasowana, drapowana na biuście, satynowa suknia od Dolce&Gabbana, w połączeniu z długimi, wyszytymi kryształami rękawiczkami i impoującymi kolczykami sprawiła, że gwiazda wyglądała wręcz posągowo.

Critics Choice Awards 2023: Julia Roberts w klasycznej czerni

Na nieśmiertelną czerń postawiła także Julia Roberts. Gwiazda "Pretty Woman" oczarowywała fotoreporterów swoim zniewalającym uśmiechem.

Matt Baron/BEI/Shutterstock/Rex Features/East News

Uznawana za ikonę mody aktorka podczas Critics Choice Awards 2023 postawiła na czarną, zabudowaną sukienkę od włoskiego domu mody haute couture Schiaparelli. Dopasowana kreacja z długimi rękawami i haftowanym, kryształowym motywem gwiazd na dekolcie, w połączeniu z subtelna biżuterią Chopard świetnie prezentowała się na czerwonym dywanie.

Critics Choice Awards 2023: Devery Jacobs

Niestety, nie obyło się też bez wpadek. Devery Jacobs, która zachwyciła rolą Elory Danan Postoak w serialu "Rdzenni i wściekli", na czerwonym dywanie postawiła na niecodzienny wybór. Biała, kaskadowa kreacja od Miu Miu w połączeniu z założoną pod spód oversizową marynarką w pasy i botkami typu workery była daleka od hollywoodzkiego szyku. Całość wygląda bardzo ciężko i masywnie.