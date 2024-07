Katy Perry po raz kolejny zachwyciła nas swoim makijażem. Nieskazitelna jasna cera w połączeniu z kontrastującą szminką i mocno podkreślonymi oczami to dobre rozwiązanie na wielkie wyjścia, ale i nie tylko.

Reklama

Gwiazda w takim make-upie pojawiła się na premierze “Katy Perry: Part of Me 3D”. sztuczne rzęsy i gruba czarna kreska na górnej powiece i delikatniejsza na dolnej optycznie powiększyły jasne oczy piosenkarki. Do tego matowa czerwień na ustach i wyraźnie wypełniona kredką linia brwi. Makijaż doskonale współgrał z nieziemskim kolorem włosów artystki i piękną aksamitną kreacją Dolce & Gabbana.

Reklama

Więcej zdjęć tej stylizacji znajdziecie poniżej w naszej galerii zdjęć.