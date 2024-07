Już na początku września zobaczymy w "Tańcu z Gwiazdami" Miśka Koterskiego. Udział kontrowersyjnego celebryty w tanecznym show wywołało sporo zdziwienia, a najmocniej ten fakt skomentował chyba Kuba Wojewódzki. Showman w swojej kolumnie w "Polityce" dość mocno nawiązał do problemów z uzależnieniem swojego byłego już kolegi. Przypomnijmy: Wojewódzki chce zaszkodzić Koterskiemu w "TzG"? Zdradził jego krępujący sekret

Jeszcze kilka lat temu obaj panowie uchodzili za przyjaciół, a wątek ich koleżeństwa był mocno eksponowany w programie Kuby i nie tylko. Co poszło nie tak? W najnowszym wywiadzie dla "Flesza", Koterski wyznaje, że Wojewódzki jest zbyt sławny, aby z kimkolwiek przyjaźnić się na poważnie. Celebryta jest też zdania, że Kuba ma tak mocno wykreowany wizerunek, że nie może dopuścić do sytuacji, w której ktoś zobaczy, jaki jest w rzeczywistości. Trzeba przyznać, że to dość mocne oskarżenia.



Flesz: Kuba stworzył Miśka, a potem porzucił? Koterski: Kuba już taki jest. Trudno się z nim przyjaźnić. Jest tak zamknięty w medialnym wizerunku, który sobie stworzył, że boi się kogokolwiek do siebie wpuścić, żeby nikt nie zobaczył, jaki jest naprawdę. W pewnym sensie go rozumiem, ale nie zazdroszczę mu, bo nigdy nie może być sobą. Ludzie są dla nie tylko kolejnymi szczeblami do kariery (...) Kuba jest po prostu zbyt sławny, żeby przyjaźnić się z kimś na serio. Nie czuję się przez niego porzucony. Nasze drogi zawodowe się rozeszły, więc prywatne też.

Wojewódzki tym razem też mu odpowie?

