Misiek Koterski szczerze o uzależnieniu. Umierał na rękach przyjaciela. "Brałem w hurtowych ilościach"

Joanna Koroniewska słynie z ogromnego dystansu i choć dziś może pochwalić się idealną figurą, to jak sama przyznaje, dawniej miała problemy z nadprogramowymi kilogramami. Jak wtedy wyglądała? Do sieci właśnie trafiło zdjęcie, które miało nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Okazuje się, że takich fotografii jest jeszcze więcej, a żona Maćka Dowbora zdecydowanie chce puścić ten okres w swoim życiu w niepamięć! Do sieci trafiło "okrągłe" zdjęcie Joanny Koroniewskiej Joanna Koroniewska ponownie zaskoczyła fanów. Aktorka po raz kolejny postanowiła opublikować w swoich mediach społecznościowych archwialne zdjęcie, jednak trzeba przyznać, że takiej jej jeszcze nie widzieliśmy! Co więcej, jak sama wyznała, sama wolałaby go już nigdy więcej nie oglądać. Jak się okazuje okres, w którym zmagała się z dodatkowymi kilogramami nie jest dla niej miłym wspomnieniem. Tego zdjęcia NIGDY nie miało tutaj być. Mojego zdjęcia. Mam sporo takich okrąglutkich ale nastąpił u mnie syndrom wyparcia, nie pamietam i nie zamierzam tego okresu pamiętać Zdjęcie oczywiście pojawiło się w ramach zapowiedzi kolejnej "Domówki u Dowborów", na której gościem był Misiek Koterski. Choć aktor dodatkowe kilogramy mógł tłumaczyć przygotowaniami do roli, Joanna Koroniewska podkreśliła, że ani ona ani jej mąż nie mają podobnej wymówki. Jak zaznaczyła, jej zdjęcie sprzed lat powinno być dla innych przestrogą! Także szacun! A to zdjęcie moje może być przestrogą - nie wszystko ZŁOTO co się świeci! Ciekawi jak wyglądała? Choć niektórzy fani są zdania, że dodatkowe kilogramy bardzo jej służyły, trzeba przyznać, że na tym zdjęciu Joanna Koroniewska nie przypomina samej siebie! Zobacz także: Joanna Koroniewska odsłania płaski brzuch i zdradza, co lubi...