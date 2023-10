Misiek Koterski zaskoczył wszystkich zdjęciem swojej ukochanej z sali poporodowej. Z dumą obwieścił, że "dziś na świat przyszedł ich największy skarb"! Fani zasypali post ciepłymi słowami. Jest jedno "ale".

Wielka radość w domu Miśka Koterskiego

Chociaż Misiek Koterski gości w polskim show-biznesie od lat, mówi się o nim raczej sporadycznie. Aktor co prawda jest bardzo aktywny w sieci, ale przeważnie unika ścianek, a tym bardziej skandali. Mimo to ostatnio wywołał niemałe zamieszanie, a w sieci aż zawrzało, gdy pokazał się w samej bieliźnie!

Misiek Koterski pokazał zdjęcie ze szpitala Instagram@misiekkoterski

Teraz emocji jest nie mniej, a wszystko za sprawą zdjęcia, jakie pojawiło się na profilu aktora. Ten pokazał bowiem fotografię ukochanej Marceliny Leszczak, prosto z sali poporodowej. Modelka trzyma w ramionach maleństwo i uśmiecha się w stronę obiektywu. Pierwsze słowa, jakie znalazły się w opisie pod zdjęciem, mogły wywołać spore nieporozumienie.

Dzisiaj przyszedł na świat nasz największy skarb - zaczął aktor.

Nim jednak ktokolwiek zdążył pomyśleć, że Marcelina ukrywała przed światem ciążę, a para właśnie powitała na świecie drugie dziecko, Misiek Koterski podkreślił, że chodzi o ich pierworodnego. Dokładnie tego samego dnia, 6 lat temu, urodził się ich synek.

Dokładnie 6 lat temu, w dniu śmierci Fryderyka Chopina, spełniło się moje największe marzenie. Dziękuję Marcelina Leszczak za ten najpiękniejszy z dni w moim życiu. Bądź szczęśliwy Fryderyku, żyj kolorowo

Fani od razu pospieszyli z życzeniami:

Niech gra piękną melodię życia, dużo zdrowia!

Wszystkiego najlepszego dla całej rodzinki. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi

Największe szczęście dla Rodziców. Niech Fryderyk rośnie Wam mądry i zdrowy

Najserdeczniejsze Życzenia Dla Fryderyka Dużo Zdrowia i Uśmiechu

Urodziny Fryderyka to wielki dzień nie tylko dla niego samego, ale też dla jego rodziców. Narodziny synka wywróciły życie Miśka i Marceliny do góry nogami. Para poznała się w 2016 roku i od razu zrodziło się między nimi uczucie. Chociaż już po 23 dniach doszło do zaręczyn, a niedługo potem ogłosili, że spodziewają się dziecka, modelka nie ukrywała, że ciąża była dla nich sporym zaskoczeniem. Mimo wielu wzlotów i upadków dziś tworzą szczęśliwą i zgraną rodzinę, co chętnie pokazują w sieci.

