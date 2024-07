Reklama

Miley Cyrus na Instagramie



Ta gwiazda bardzo lubi prowokować i często chwali się na Instagramie swoimi seksownymi zdjęciami. Dziś Miley Cyrus pokazała zdjęcie z łóżka, na którym widać jej jedną pierś oraz kotka o imieniu Shanti Om Bb, który ma nawet swój profil na Instagramie!

Zupełnie nie rozumiemy, dlatego gwiazda zasłoniła gwiazdką swoją pierś, bo chyba już wszyscy widzieli ją topless! Miley Cyrus pokazała biust w teledysku do swojego hitu “Wrecking Ball”, a do tego wielokrotnie podczas wakacji opalała się bez góry od kostiumu kąpielowego, dlatego w mediach pełno jest zdjęć jej biustu. Miley zdjęcie podpisała: “Goooooodnight from me, my boob & @shantiombb”.

Goooooodnight from me, my boob & @shantiombb ???????????????????????????????????????????????????????????????????? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Miley Cyrus (@mileycyrus) 15 Sie, 2015 o 11:49 PDT

