Miley Cyrus powoli układa sobie życie, które ostatnio było dość skomplikowane. Amerykańska aktorka i wokalistka z pewnością poczuła ulgę gdy jej rodzice postanowili odbudować łączące ich uczucie. Czyżby dzięki temu młoda gwiazdka uwierzyła, że również jej związek z byłym chłopakiem można uratować? Miley postanowiła zawalczyć o australijskiego aktora Liama Hemswortha, z którym rozstała się kilka miesięcy temu.

- Spędzają razem dużo czasu. Mają sobie wiele do wyjaśnienia i chcą to zrobić z dala od błysku fleszy - informował znajomy Liama. Jak podaje „OK!Magazine” , aktorka poleciała do Australii spotkać się z Hemsworthem.

Wszystko wskazuje, że Miley odzyska swoją miłość!