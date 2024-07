Książki to jedne z najbezpieczniejszych prezentów jakie istnieją. W końcu niemal każdy uwielbia czytać o gwiazdach, czy mieć na półce jakiś piękny album. W związku z tym przejrzeliśmy aktualną ofertę książkową popularnych wydawnictw i wybraliśmy naszych mikołajkowych ulubieńców.

Reklama

Aktualnie obchodzimy kilka głośnych jubileuszy i rocznic. Wszystko związane z The Rolling Stones, The Beatles i Marylin Monroe to jedne z najgłośniejszych publikacji ostatnich miesięcy. A do tego coś dla miłośniczek i miłośników wspaniałych kobiet tj. Helena Rubinstein, czy Nigella Lawson.

Reklama

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie nasze książkowe hity na Mikołajki 2012: