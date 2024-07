Odkąd wyszło na jaw, że związek Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka przestał istnieć, wszyscy zastanawiają się, co było przyczyną końca ich miłości. Spekulowano, że para się rozstała z powodu zdrady aktora. Pojawiła się też plotka, że Mikołaj Krawczyk porzucił Agnieszkę Włodarczyk, by… ponownie związać się z matką swoich dzieci i byłą partnerką Anetą Zając! Czy to prawda? Sprawdził to najnowszy dwutygodnik „Flesz”!

Jeśli chodzi o życie uczuciowe, to z doświadczenia wiem, że nie warto o nim opowiadać. Nawet jeśli zewsząd bombardują mnie informacje o moich rzekomych związkach. Nie muszę nic komentować, bo tak się szczęśliwie składa, że los sam załatwia za mnie takie sprawy – przyznała w rozmowie z „Fleszem” Zając.

Jak aktorka odpowiedziała na pytanie, czy znów stali się sobie bliscy z byłym partnerem?

Widzę, że to gorący temat, który powraca jak bumerang. Powiem to ostatni raz. Jesteśmy z Mikołajem dorosłymi ludźmi i w końcu mamy poprawne relacje. Takie, jakie powinni mieć rodzice, którzy dobro swoich dzieci stawiają na pierwszym miejscu – skwitowała krążące plotki Aneta.

I choć Zając nie ma obecnie żadnego partnera, to nie ukrywa, że jest szczęśliwa, a z wiekiem staje się także… odważniejsza! A to za sprawą dwóch synów, Roberta i Michała, których aktorka kocha najbardziej na świecie.

Znajduję w sobie odwagę, by sięgać po rzeczy, które wcześniej wydawały mi się niedostępne. Czuję, że dopiero nabieram wiatru w żagle, i chcę spełniać swoje marzenia! – deklaruje Aneta.

Chcesz wiedzieć, jakie marzenia udało się spełnić Anecie Zając i jakie talenty odziedziczyli po niej synowie? Przeczytasz w nowym „Fleszu”.

