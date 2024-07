Mikołaj Krawczyk rzadko podejmuje z mediami temat synów, których wychowuje obecnie jego była partnerka, Aneta Zając. Aktor przez ostatnie miesiące skupiał się głównie na pracy i związku z Agnieszką Włodarczyk. Relacja wzbudza wiele emocji, a tabloidy prześcigają się w doniesieniach na temat ich życia prywatnego. Przypomnijmy: Wściekła Włodarczyk idzie do sądu. Nie mogła uwierzyć w to co zobaczyła

Krawczyk w związku z nowymi aktorskimi wyzwaniami, które na niego czekają, zaczął udzielać coraz więcej wywiadów. W rozmowie z Kropką TV przyznał, co teraz ma zamiar robić w życiu. Po rezygnacji z roli w hitowej "Pierwszej Miłości" długo nie mógł znaleźć nowej pracy. Zajął się więc muzyką, co również nie odbiło się większym echem:

Na pewno chciałbym unormować kontakty z moimi synami, to dla mnie najważniejsza sprawa. Cała ta sytuacja jest dla mnie trudna i mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Druga sprawa - zrezygnowałem z gry w serialu i czuję się trochę tak, jakbym był zaraz po studiach i zaczynał wszystko od nowa. Dlatego muszę unormować moją sytuację zawodową. Do tego dochodzą również plany muzyczne. Czwarty cel to rodzina. Chcemy z Agą założyć prawdziwy dom. I oczywiście angażować się w liczne akcje charytatywne. Dlatego jest co robić, a na nudę nie mogę narzekać. - mówi aktor