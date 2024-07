Kojarzycie Mikę? Jeśli nie, to z pewnością znacie jego piosenki "Relax, take it easy", "We are golden" czy "Grace Kelly". Od kilku lat plotkowano o tym, że piosenkarz jest gejem, ale on sam wolał w tej kwestii zachować milczenie. Sugerował jedynie, że jest biseksualny. Jednak w końcu postanowił skończyć z hipokryzją. Na łamach gejowskiego magazynu "Instinct" Mika wyznał:

- Jeśli zapytasz czy jestem gejem, odpowiem: TAK. Jeśli zapytasz czy moje piosenki są o miłości do mężczyzny, odpowiem: TAK. Dzięki muzyce odnalazłem siłę, by pogodzić się ze swoją orientacją i mówić o niej nie tylko w swoich piosenkach. To jest moje prawdziwe życie!

Gratulujemy odwagi i apelujemy do polskich gejów w show-biznesie, by też zaczęli w końcu wychodzić z cienia. By nie było tak jak w przypadku Dawida Wolińskiego, którego orientację ujawnił "Super Express".