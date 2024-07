1 z 7

Kontrowersyjne zachowanie i wypowiedzi sprawiły, że Rafalala na przestrzeni ostatnich miesięcy znów zaistniała w mediach. Transseksualistka chętnie wykorzystuje zainteresowanie internautów i telewizji, przyjmując zaproszenia do kolejnych programów czy udzielając licznych wywiadów. Postanowiła wpuścić też kamery do domu - w programie "Uwaga TVN" wyemitowano materiał, w którym możemy zobaczyć, jak żyje na co dzień świeżo upieczona celebrytka. Rafalala mieszka w starej kamienicy, zdecydowała się też pokazać część swojej rodziny.

Zobacz: Rafalala oskarża Minge o homofobię. Przywołuje incydent sprzed lat

Przekonajcie się sami: