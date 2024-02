Caroline Derpienski oprowadziła Krzysztofa Stanowskiego po miejscu, w którym mieszka. Aktualnie celebrytka zamieszkuje w Fort Lauderdale niedaleko Miami.

Niektórzy snuli domysły, że ja mieszkam z Dżakiem w wielkiej willi ale ja sama płacę i wynajmuję za swoją przestrzeń. Nie potrzebuje wielkiej willi, bo nie mam rodziny, dużo podróżuję. Na razie odkładam pieniądze. - powiedziała w materiale Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Zero.

Oprowadziła dziennikarza po budynku, w którym mieszka, jednak Stanowski poddaje pod wątpliwość wiele jej słów. Dlaczego?

Tak mieszka Caroline Derpienski

Krzysztof Stanowski na Kanale Zero zdemaskował partnera Caroline Derpienski. W dodatku okazuje się, że para nie mieszka razem. Według ustaleń Krzysztofa Stanowskiego, Krzysztof Porowski mieszka w Stanach w szeregowcu:

Zaczął tłumaczyć, że on w sumie to tu rzadko przebywa, że dużo podróżuje, że po co mu lepszy dom.

Chociaż w Polsce w Międzybrodziu posiada posiadłość wartą miliony:

Dom Porowskiego, w którym został zatrzymany owiany został całkowitą legendą. On sam mi opowiadał i pokazywał nagranie z wewnątrz tego domu mówiąc, że wszystko co się da, jest tam Versace i kiedyś gościł w tym domu Donatellę Versace, która mu powiedziała Krzysztof w tym domu jest więcej Versace niż w domu Versace. I wiecie co? Ja w to wierzę - powiedział z uśmiechem Stanowski.

Z kolei Caroline Derpienski o związku z tajemniczym "Dżakiem", którego Stanowski już wprost nazywa Krzysztofem Porowski, wypowiada się następująco:

Mamy taki model relacji, ja jestem niezależna, on jest niezależny ale też wspiera mnie. Przede wszystkim emocjonalnie. Wszystko w związku musi współgrać i sfera seksualna i intelektualna, więc ludzie tego nie potrafią zrozumiec. Myśla, że jak młoda dziewczyna jest ze starszym to pewnie dla pieniędzy. Nie rozumieją, że ja nie widzę siebie z młodym chłopakiem.

Caroline Derpienski ma mieszkanie, w którym nie mieszka z partnerem. Na zarzut Stanowskiego, jak to jest żyć w związku, w którym partner do jej mieszkania "wpada i wypada", odpowiedziała:

Ale ja do niego też. To jest pół na pół. To nie jest tak, że on wpada i wypada. Gdybym chciała takiego partnera, to bym pozwalała, żeby mój partner płacił za mieszkanie w wtedy był była kimś, kim nie chciałabym być (...)

Caroline Derpienski oprowadziła Stanowskiego po swoim apartamentowcu. W części wspólnej znajduje się wielkie luksusowe lobby, a w nim czarne filary, robiące wrażenie kafle i meble wypoczynkowe obite skórą.

Mijamy salę kinową. To jest luksus. Po co mi sala kinowa w willi jak tutaj mam. Płacę 4000 dolarów czynszu. Od 2000 dolarów tutaj czynsze są do max 6000. Po sali kinowej mijaliśmy kuchnię, którą można zamknąć i wynając prywatnego kucharza. - mówiła Caroline Derpienski w materiale na Kanale Zero.

Celebrytka pokazała również zewnętrzną część terenu, który ma do użytku. Było tam m. in. siłownia, pole do minigolfa czy basen:

Basen jest wspaniały, podgrzewany, ogromny i podświetlany w nocy. Mamy też kilka bilardów. Strefa wypoczynkowa.

Caroline Derpienski chwaliła się także, że płaci za wynajem miejsca na jacht, które aktualnie podnajmuje ale planuje zakupić własny. Na pytanie Stanowskiego, jaki jest w tym sens, by płacić za coś czego nie ma, odpowiedziała:

Ale to tylko 700 dolarów.

Caroline Derpienski chwaliła, że za wynajem luksusowego mieszkania płaci cztery tysiące dolarów. Prywatnej części własnego mieszkania jednak nie pokazała Stanowskiemu. Dziennikarz postanowił poddać wątpliwości wiele jej słów. Na koniec jednak podsumował:

Karolina do mieszkania nas nie wpuściła, bo powiedziała, że ma straszny bałagan. Wysłała mi zdjęcie, że wszędzie stoją pudła, których nie rozpakowała, bo się wprowadziła do mieszkania 2 dni wcześniej i mebli jeszcze nie ma.Moim zdaniem kitem jest to, że ma tam 100 metrów i kitem moim zdaniem ma 75 i kitem jest tez cena wynajmu moim zdaniem wynosi ok 2500 dolarów.I nie będę komentował tego miejsca dla jachtów, bo to jest kit, którego nie muszę nikomu tłumaczyć. Ale poza tym to Caroline mieszka w bardzo ładnym miejscu, fajnej okolicy i możemy Caroline pogratulować. - powiedział na kanale Zero.

Całość zobaczycie w filmie poniżej.