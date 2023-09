Tak teraz wygląda kamienica Kiepskich. Sąsiad wyznał, co tam się tak naprawdę dzieje

"Świat według Kiepskich" przedstawia życie serialowego Ferdynanda Kiepskiego (Andrzeja Grabowskiego), jego rodziny oraz sąsiadów. Główny bohater to wiecznie bezrobotny Ferdek, który uwielbia siedzieć na swoim fotelu, popijać piwo "Mocny full" i oglądać telewizję. Powstało ponad pięćset odcinków serialu. Niestety rok temu produkcja została zakończona. Spowodowane było to małym zainteresowaniem i oglądalnością, co wiązało się natomiast ze śmiercią ulubionych aktorów. Kiedy pojawiać zaczęli się nowi aktorzy, serial przestał budzić tak duże zainteresowanie jak kiedyś.

"Świat według Kiepskich" wygląd kamienicy z serialu

"Świat według Kiepskich" produkowany był przez ATM Grupę. Emitowano go już od 1999 roku do 2022 roku. Akcja odbywa się we Wrocławiu, a dokładniej na ulicy. Podwale 67. Postanowiliśmy pojechać i zobaczyć jak dziś wygląda kamienica z serialu.

JP

Zobacz także: Menedżer Krzysztofa Krawczyka wspomina "Świat według Kiepskich" z udziałem artysty

Pomimo tego, że dzielnica, w której nagrywany był serial, nie należy do najspokojniejszych we Wrocławiu, okolica jest bardzo urokliwa. W pobliżu znajduje się duży park i inne zabytkowe kamienice, które cieszą oko swoim wyglądem.

JP

Zobacz także: "Świat według Kiepskich: Marzena Kipiel-Sztuka o problemach finansowych"

Do kamienicy prowadzą drewniane, masywne drzwi z ozdobnymi elementami. Serialowa kamienica na Ćwiartki 3 ma 3 piętra. To właśnie na ostatnim mieszkali Kiepscy. Żeby dotrzeć do ich drzwi, trzeba wejść na górę urokliwymi schodami, które nadają klimatu wnętrzu klatki schodowej. Na ostatnim piętrze przed drzwiami stoi wystawiona pralka. W kamienicy jest bardzo cicho.

JP

Dużą uwagę w kamienicy przyciąga sztukateria na suficie, ozdobne ściany i duży perski dywan na wejściu. Pod klatką spotkaliśmy sąsiada z dziećmi, który opowiedział nam, co teraz dzieje się na trzecim piętrze kamienicy. Okazało się, że mieszkają tam już osoby prywatne. Zdradził również, że klatkę bardzo często odwiedzają fani serialu. Można zauważyć to również na ścianach, gdzie widnieją napisy: "Ferdek Kiepski" i dorysowane serca i wyznania miłosne dla Kiepskich. Jak się okazało, jeszcze parę lat temu napisów było dużo więcej, lecz zostały one zamalowane. Niecodzienny klimat tego miejsca, jest zdecydowanie wyczuwalny po przekroczeniu progu kamienicy. Ludzie są tu bardzo mili i widać, że chętnie rozmawiają z fanami serialu.

JP

JP

JP