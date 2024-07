1 z 8

Jak mieszka Paulina Sykut? Gwiazda Polsatu bardzo rzadko pokazuje prywatne zdjęcia zrobione we wnętrzach swojego apartamentu- ostatnio jednak przy okazji wspólnych fotografii z córką, jej fani mogą zobaczyć stylowe wnętrza mieszkania Pauliny Sykut. Kilka dni temu prowadząca "Taniec z Gwiazdami" pochwaliła się m.in. jak prezentuje się jej kuchnia i salon, kilka miesięcy wcześniej mogliśmy zobaczyć, jak młoda mama urządziła pokój swojej córeczki. We wnętrzach mieszkania Pauliny Sykut panuje nowoczesny, minimalistyczny styl. My jesteśmy zachwyceni!

Zobaczcie sami, jak Paulina Sykut urządziła swoje mieszkanie!

