Sylwia Grzeszczak zajęła 3. miejsce na międzynarodowym konkursie OGAE Song Contest! Jest to plebiscyt na najlepszy utwór w Europie organizowany przez fanów Eurowizji, oczywiście z mniejszym rozmachem. W tym roku reprezentowała nas piosenka Sylwii i chóru Sound and Grace "Kiedy tylko spojrzę". Artystom udało się zająć wysokie 3. miejsce, pokonując tym samym m.in. wielki przebój Taylor Switf!

OGAE Song Contest w tym roku wygrała Francja i Kendji Girac z utworem „Andalouse”. Oto pierwsza 10.:

1. Francja: Kendji Girac – Andalouse (248 punktów)

2. Irlandia: Markus Feehily – Love is a drug (148 punktów)

3. Polska: Sylwia Grzeszczak feat. Sound’n’Grace – Kiedy tylko spojrzę (145 punktów)

4. Wielka Brytania: Ella Henderson – Ghost (141 punktów)

5. Szwecja: Darin – Ta mig tillbaka (122 punktów)

6. Belgia: Kate Ryan – Not alone (112 punktów)

7. Niemcy: Michelle – 30.000 Grad (99 punktów)

8. Grecja: Giorgos Sabanis – Kanis den kseri (98 punktów)

9. Serbia: Jelena Tomašević – Ime moje (85 punktów)

10. Reszta Świata: Taylor Swift – Blank Space (80 punktów)

Jest to najwyższy wynik Polski w historii tego konkursu!

Sylwia Grzeszczak przed Mikołajkami została szczęśliwą mamą małej Bogny. Lepszego prezentu na święta nie mogła sobie wymarzyć. Okazuje się, że dobra passa wokalistki trwa. Serdecznie gratulujemy!

