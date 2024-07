Michalina Strabel z Top Model nie zaszła daleko w programie. Modela stara się jednak rozwijać i już ma na swoim koncie kilka sukcesów oraz coraz bogatsze portfolio. Nie tylko w życiu zawodowym wiedzie jej się doskonale. Przypomnijmy: Michalina z Top Model jest zakochana. Pokazała zdjęcia z chłopakiem

Teraz o Strabel będzie na pewno głośno z okazji premiery jej okładki dla francuskiego magazynu Elle! Nie jest to co prawda główne wydanie, zaś suplement do niego. Ciekawe zdjęcie w żółtej kreacji wykonał Marcin Tyszka, który już kilka tygodni temu zachwalał modelkę i chwalił się, że pojawi się ona na tak ważnej okładce. Dziś Strabel zachwyca się sesją i współpraca z fotografem:

Okładka, na którą razem ze mną czekaliście z niecierpliwoscią! #ElleFrance @ellefr Suplement do głównego wydania. Bardzo bardzo bardzo dziękuję @tyszka_marcin Sama praca z Tobą była ogromnym wyróżnieniem!!! - napisała na Insatgramie

Podoba Wam się?

