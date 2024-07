Michał Wiśniewski po raz kolejny udowodnił, że posiada ogromny dystans do siebie, którego tak brakuje w polskim show-biznesie. Wokalista grupy Ich Troje wystąpi wkrótce na własnym "antybenefisie". "Roast Michała Wiśniewskiego" to wydarzenie, podczas którego komicy drwić będą ze swojego gościa. W rozmowie z Party.pl, Michał Wiśniewski zdradził nam dlaczego zdecydował się na udział w tego typu wydarzeniu:

Mam do siebie dystans, zawsze miałem. Przecież to nie pierwszy raz kiedy ktoś mnie wyśmiewa. Czy to będzie sławetna "Filiżanka" czy niegdyś "A wszystko to, bo Ciebie kocham", chodzenie po rampach czy imiona dzieci (..) Jak Michał Wiśniewski wybiera imiona swoim dzieci? Grzebie w pudełku ze Scrabble!