Pod koniec października w mediach pojawił się komunikat, który zaskoczył fanów Michała Wiśniewskiego. Lider Ich Troje został skazany na półtora roku więzienia oraz 80 tysięcy złotych grzywny za "doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości" w SKOK-u w Wołominie. Wokalista zdążył już kilka razy zaznaczyć, że czuje się niewinny i zmierza walczyć o swoje dobre imię. Zapowiedział też apelację. Teraz artysta wydał nowe oświadczenie w tej sprawie.

Niedawno Michał Wiśniewski został skazany przez Sąd Okręgowy Warszawa-Północ. Lider Ich Troje ten trudny okres spędza przede wszystkim z rodziną, o czym świadczą wpisy jego żony, Poli Wiśniewskiej. Wokalista właśnie udostępnił krótkie nagranie na Instagramie, w którym zaznaczył po raz kolejny, że jest niewinny, a zarzuty określił jako "kłamstwo".

W dalszej części wideo lider Ich Troje zasugerował, że doniesienie, które on sam uznaje za fałszywe, szybko rozprzestrzeniły się w mediach, dlatego postanowił po raz kolejny zareagować i przypomnieć o swojej niewinności.

Później Michał Wiśniewski zdradził, że w tej trudnej sytuacji powinien ograniczyć swoją aktywność, choć — jak twierdzi — na nim i na jego rodzinie dochodzi do linczu. Artysta przyznał, że przejmuje się zamieszaniem po wyroku sądu, ale zaznaczył, że ten jest nieprawomocny.

Moje milczenie teraz jest jak najbardziej wskazane, dlatego, żeby to tsunami przeszło, żeby lincz się odbył. On już dawno się odbył, to czują wszyscy moi bliscy i nie mam na to wpływu. Być może wydawać wam się mogło, że nie przejmuję się tym. Nic bardziej mylnego. Powtórzę jeszcze raz, żeby wybrzmiało, a będzie tego o wiele więcej: jestem niewinny, tak się czuję. Nie mogę stwierdzić przed sądem czegokolwiek innego, mimo że może ta kara wyglądałaby inaczej, bo tak się czuję. Ten wyrok jest nieprawomocny

— powiedział.