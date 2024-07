Michał Wiśniewski jeszcze przed kilkoma laty należał do grona najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Płyty zespołu Ich Troje wyprzedawały się w wielomilionowych nakładach, a on mógł pozwolić sobie na luksusowe życie i przepych godny pozazdroszczenia. Teraz to już przeszłość, choć Michał wciąż odcina kupony od dawnych sukcesów. Przypomnijmy: Wiśniewski w nowej fryzurze pokazał życie w Nowym Jorku

Wiśniewski nie zamierza jednak rezygnować ze scenicznej kariery i zapowiada swój wielki powrót. W nowej "Vivie! de Luxe" znalazł się wywiad z gwiazdorem, w którym robi on niejako bilans swojego życia i działalności artystycznej. O jego zarobkach i długach krążyły legendy, a teraz sam Michał postanowił opowiedzieć o dawnym życiu.

Nigdy nie narzekałem na sprzedaż płyt. Nadal koncertowałem. Jednak w pewnej chwili poczułem się wypalony. Po prostu usiadłem i stwierdziłem: "Nie wiem, co mam dalej robić". Kiedy osiągniesz pewien próg, wszystko staje się za małe. Brakowało mi wyzwań, więc zacząłem się realizować w lotnictwie, w pokerze, zabrałem się za rajdy samochodowe - tłumaczy w rozmowie z "Vivą! de Luxe".

Ile dokładnie pieniędzy stracił Wiśniewski? Kwota, którą wymienia w wywiadzie jest zawrotna!

Zarabiamy razem, ale to żadne wstyd, kiedy kobieta prowadzi dom. Kiedy ja prowadziłem, wszystko straciłem (...) Dla faceta, który stracił 30 milionów, nie ma już znaczenia, czy będzie miał pięć złotych więcej, czy mniej. Pieniądze mogą być ważniejsze dla moich dzieci. Najwięcej straciłem na inwestycjach w samolot, w dom, w mieszkania, w klub, w apartament w Tajlandii, w którym byłem może ze dwa razy. Problemem nie było kupić to wszystko, ale potem utrzymać. Teraz zarabiamy razem z żoną, ale to żaden wstyd, kiedy kobieta prowadzi dom. Kiedy ja prowadziłem, wszystko straciłem - zdradza.

Po dawnej fortunie nie ma już śladu, ale Wiśniewski wraca na rynek z solowa płytą "La Revolucion".

Cały wywiad z piosenkarzem znajdziecie w nowej "Vivie! de Luxe"

Michał Wiśniewski w nowej fryzurze: