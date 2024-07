Wypadek spowodowany przez Dariusza K., w którym zginęła 63-letnia kobieta poruszył nie tylko opinią publiczną, ale też show-biznesem - w końcu celebryta funkcjonował w nim już od wielu lat, nie tylko jako mąż Edyty Górniak, ale również muzyk i menadżer. Nie może jednak liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek z branży. Przypomnijmy: Doda zabrała głos w sprawie Darka K. Ma zdanie inne niż wszyscy

Reklama

Najwięcej oburzenia wzbudza fakt, że w momencie wypadku, Dariusz K. był pod wpływem kokainy. O narkotykowych upodobaniach celebrytów krążą już prawdziwe legendy, ale do tej pory sporadycznie plotki te znajdowały jakiekolwiek publiczne potwierdzenie. Aferę z podejrzanym skomentował też Michał Wiśniewski, który zapewnia, że nie brał nigdy narkotyków, ale ich zażywanie nie jest powodem do wstydu. Jego zdaniem, Dariusz K. na pewno trafi do więzienia, a wypadek zniszczył życie nie tylko ofierze i jej rodzinie.



Narkotyków nie brałem, więc trudno mi się wypowiadać. Nie wstyd brać, bo to nałóg, ale żałosne wsiąść po tym w samochód. Szkoda mi Darka, bo ma dzieci. Zapłaci za to wyjątkowo wysoką cenę. On pójdzie siedzieć. Co to za różnica 4, 6 czy 8 lat, jak nie dłużej. Zniszczył sobie, ofierze i jej rodzinie całe życie - napisał Wiśniewski w artykule opublikowanym na scenapolityczna.pl

Wokalista przyznaje też, że nigdy nie poznał celebryty, ale pokusił się o ocenę jego małżeństwa z Górniak.



Nigdy go nie poznałem, mimo, że spotkałem się z Edytą Górniak kilkakrotnie. Mój ochroniarz, Bartek Pawłowski, też współpracował z nią intensywnie. On generalnie nie opowiadał o swoich klientach więc i ja się niewiele dowiedziałem. Z perspektywy mediów był dla mnie najlepszym mężem dla polskiej Divy. Urodził im się syn, a ja się dziwiłem - jak można pójść w tej pozycji z muzykiem? Odpowiedź jedna. Miłość. Ale chyba coś zmieniło jego i ją. To ich dom - ich życie - dodaje.

Przypomnijmy, że Edyta postanowiła odciąć się od byłego męża w świetle tragicznego wypadku.

Zobacz: Górniak odcina się od Darka K. Teraz ma tylko jeden priorytet

Zobacz także

Reklama

Załamana partnerka Dariusza K. przed sądem: