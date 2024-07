Michał Szpak opowiedział o kulisach konkurs Eurowizji. Reprezentant Polski wrócił już do kraju i pojawił się w "Dzień Dobry TVN", by odpowiedzieć więcej o tym, jak wyglądały przygotowania, próby i relacje między uczestnikami Eurowizji. Wokalista nie ukrywał, że kosztowało go to wiele wysiłku, lecz ostatecznie uważa, że było warto.

Każda próba robiona była przed publiką, gdzie sale były pełne. A tych prób było z jedenaście, jak nie więcej. To była taka szkoła przetrwania wokalnego i fizycznego też. Tam było jak na jakichś igrzyskach, gdzie walczyło się o śmierć i życie. Każde potknięcie było czymś, co było albo oklaskiwane, albo było wielkie "łuuu" - zdradził Michał Szpak.

Gwiazdor jest zadowolony ze swojego występu w Eurowizji. Na pytanie Jarosława Kuźniara, czy uważa, że wygrał czy przegrał w konkursie, Szpak odpowiedział bez zawahania.

Ja wygrałem. Absolutnie. Trzecie miejsce od widzów to jest miejsce, które liczy się dla mnie najbardziej. Mam świadomość tego, że jest w Europie bardzo dużo naszych ludzi, Polaków, to najwięcej głosów dostałem z Serbii i Austrii. Cieszy mnie to, że moja osoba została zauważona. Prawdopodobnie uda mi się teraz pojechać na trasę do Chin, więc absolutnie Eurowizja przyczyniła się do mojego rozwoju.

Anna Kalczyńska zapytała Michała Szpaka, jak obiera rozdźwięk pomiędzy głosowaniem widzów, a głosowaniem publiczności. Piosenkarz przyznał, że on sam nie rozumie tak dużej różnicy w odbiorze jego osoby.

Nie wiem, dlaczego tak było. Ja zawsze budziłem skrajne emocje. Zaczęły się one na początku mojej kariery i chyba już będą ze mną, ale to jest dobre! Jest to absolutnie konkurs piosenki od początku do końca. Na to jak głosuje jury, ja na to wpływu nie mam. Nie wiem, czym oni się kierują - mówił Szpak.

Na koniec wywiadu Michał Szpak podziękował wszystkim widzom. Artysta w konkursie zajął 8. miejsce. Myślicie, że Polak ma teraz szanse, by zaistnieć na międzynarodowej scenie?

