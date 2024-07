P { margin-bottom: 0.21cm; }

Michał Szpak zajął na Eurowizji 2016 8. miejsce. Jednak wielu jego fanów jest oburzonych głosowaniem. Szczególnie dostaje się jury, które w sumie dało Michałowi tylko 7 punktów! Komentarze są miażdżące. Zmowa, upolitycznienie i oszustwo, dlatego za rok Polska nie powinna brać udziału w Eurowizji.

Reklama

Wszystkie państwa z UE (jako jury), nie dały Polsce ANI JEDNEGO PUNKTU, oprócz Litwy, gdzie mieszka dużo Polaków!!! Zagłosowały tylko na nas będące poza UE: Norwegia, Czarnogóra, Azerbejdżan! ZMOWA, UPOLITYCZNIENIE, BRAK DEMOKRACJI, OSZUSTWO, po prostu SKANDAL tym bardziej, że w głosach widzów Szpak zajął 3 Miejsce!!!! TVP powinna natychmiast złożyć sprzeciw i wycofać się z tego sterowanego z Brukseli rudego cyrku! Żądam tego od TVP! - czytamy jeden z komentarzy na Party.pl

Inne są podobne. Jedna kobieta mieszkająca w Szwecji ma nawet dojścia do tego, jak wyglądało głosowanie i że w samej Szwecji na Michała Szpaka oddano 800 tys. głosów.

Nie zwracaj uwagi na jury!! Mieszkam w Szwecji 36 lat, i tyle obserwuje ten konkurs!! Ostatnie lata to tylko polityka!!! Kiedyś to był szlagier!!! Nawet nie wiesz ilu Szwedow głosowało na ciebie!!! 800.000 tys!!! Moja kuzynka jest dziennikarką więc się dowiedziałam!!! Europa cię uwielbia!! Ciesz się wygrana, odpocznij trochę....i do pracy...chcemy więcej pięknych piosenek!! Gratulacje i buziaki!!! - napisała Szpakowi w komentarzach na Facebooku.

Są też teorie spiskowe, że jury specjalnie nie dało punktów Polsce, bo przewidywano, że wtedy wygra.

Myślę, że jury celowo zaniżyło Ci punktację, gdyż znana była oglądalność klipu i twoich występów do what color...obawiano się twojej wysokiej pozycji i w ten sposób ustawili to.. Rozumiem, że mogłeś dostać mniej głosów u jury, ale wylądować na samej końcówce to bardzo dziwne:) - czytamy na Facebooku Michała Szpaka.

Nawet Kinga Rusin wypowiedziała się o tym, co myśli o przyznawaniu punktów na Eurowizji.

To już nie pierwszy raz jak polscy fani Eurowizji mają pretensje co do systemu przyznawania głosów i oceny jury. W zeszłym roku Monika Kuszyńska też straciła punkty na Eurowizji przez jury. Za to dwa lata temu Donatan i Cleo, gdyby nie jury też zaszliby o wiele wyżej niż 14. miejsce.

Zobacz także

Co na to Michał Szpak? Zabolała go niska punktacja jury?

P { margin-bottom: 0.21cm; }STRONG { font-weight: bold; } Uważam, że jest to niesprawiedliwe i trochę bolesne. Gdyby wszystko odbywało się fairplay to moglibyśmy stanąć na podium. Głosy jury dla mnie nie mają znaczenia, ja śpiewam dla publiczności - mówi Michał Szpak w TVN 24.

Czy zatem fani Michała Szpaka mają rację i nie ma sensu brać udziału w Eurowizji, bo z powodu polityki nie można wygrać?

Zobacz także: Gdyby Michał Szpak był oceniany na konkursie Eurowizji po staremu, które miejsce by zajął?

Michał Szpak przygotowuje się do innego festiwalu - Opola.

Instagram

Michał Szpak mimo wszystko uważa, że udział w Eurowizji i zajęcie 8. miejsca to wielki sukces.

Instagram

Czy głosy dla Ukrainy i wygrana Jamali to było wsparcie po prostu dla jej kraju?

East News