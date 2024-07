Michał Szpak pojechał na wakacje do Azji! Wokalista bardzo chciał naładować baterie po ostatnich, wyczerpujących miesiącach. Jaki ma plan na zwiedzanie tego kontynentu? Czy to trening przed udziałem w show TVN "Azja Express"? Zdradził to tylko nam!

Tymczasem - na jego Facebooku czy Instagramie - można znaleźć mnóstwo zdjęć i nagrań z jego wakacji. Jak sam powiedział, nie wie, czy potrafi obyć się bez internetu. Fani nie mogę jednak narzekać ;)

Zobaczcie materiał z Michałem Szpakiem!

