Michał Szpak niesłusznie wygrał w Opolu?! Artysta podczas koncertu SuperJedynki 2016 zdobył główną nagrodę w kategorii SuperArtysta. Oprócz niego nagrody powędrowały do Ani Dąbrowskiej, Sarsy, Kombii i Andrzeja Piasecznego. Michał Szpak o statuetkę rywalizował z Kortezem, ale ostatecznie głowy widzów zdecydowały, że to Szpak zwyciężył.

Reklama

Kontrowersje wokół zwycięstwa Szpaka na festiwalu w Opolu

Zwycięstwo Michała w konkursie "SuperJedynek" nie zdziwiło tak bardzo fanów festiwalu, jak wczorajszy jego triumf. Artystka pokonał wczoraj największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej i zgarnął Nagrodę Publiczności Grand Prix Opola 2016. Daleko w tyle zostawił Dodę, Justynę Steczkowską czy Andrzeja Piasecznego. Fani wysyłali na muzyka mnóstwo sms-ów, ale jak zawsze nie obyło się bez kontrowersji. Jak udało dowiedzieć się Party.pl wobec muzyka pojawiły się zarzuty, że głosy, które zapewniły mu wygraną zostały pozyskane w nieuczciwy sposób. Podobnie było rok temu, kiedy to doszło do bójki między menadżerem Michała Szpaka a Donatanem, który zarzucił artyście oszustwo. W tym roku zwycięstwo wokalisty w niedzielnym koncercie również wzbudziło dużo emocji.

W kuluarach aż huczało od plotek, a Michał po ogłoszeniu werdyktu nie chciał wyjść do mediów. Początkowo unikał rozmów z dziennikarzami, ale później udzielił kilku wywiadów. Podobno powodem jego zachowania były przytyki ze strony innych artystów, zdradza nasz informator.

Czy te plotki to tylko wynik zazdrości, a może jest w nich ziarno prawdy? Jedno jest pewne - twórczość Michała Szpaka trafia do sporej grupy ludzi, zwłaszcza po jego sukcesie na Eurowizji. Polak bardzo też prosił o wsparcie swoich fanów. A co Wy sądzicie o tej sytuacji?

Zobacz także

Zobacz: Michał Szpak składa siostrze Ewie życzenia urodzinowe. Będzie hit na miarę słynnej Marleny?

Wygrana Michała Szpaka w Opolu znowu wzbudziła kontrowersje!

Reklama

Czy Michał Szpak wygrał zasłużenie?