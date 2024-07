Michał Szpak kocha swoją rodzinę i mocno jest z nią związany. A zwłaszcza z rodzeństwem: bratem i siostrami - starszą Marleną i młodszą Ewą. Obie mieszkają daleko od niego. Marlena we Włoszech, a Ewa jeszcze się uczy w Jaśle. Ale Szpak zawsze pamięta o ich uroczystościach. Dla starszej Marleny nagrał słynną piosenkę, która odbiła się szerokim echem w Internecie przez swój erotyczny wydźwięk (Wideo). Teraz dla siedemnastoletniej Ewy napisał odę, ale już mniej szaloną. Przeczytajcie co napisał Szpak.

Oda do Szpakówny.

Dziś dzień wypada niezwykły

Szpakówna staje bowiem przed czasem i wyrok zapadł bezlitosny Rok starsza

Moja stara siedemnastko Ty wiesz ze kocham Cie ponad życie i wyściskać chciałbym Cie należycie

Jednak dzieli nas kilometrów kilka

W tym jednak roku nie podrzucę żadnego linka

Do życzeń które mogły stać sie kolejnym hitem niczym Ma Ma Marlena

Droga Staruszko mała Szpaczuszko chciałbym Ci życzyć życia pięknego u boku Karola Wielkiego ;) Dużo miłości, jedz mniej słodkości a na prezent poczekaj... będzie on w niedalekiej przyszłości

Kocham Cie . Twój brat :*. (pisownia oryg.)