1 z 6

Michał Szpak nie zawiódł swoich fanów! Artysta po raz kolejny zachwycił swoim występem na wielkiej imprezie. Michał Szpak pojawił się na Polsat SuperHit Festiwal i oczarował publiczność śpiewając swój wielki hit "Color of your life". A jak prezentował się na scenie w Sopocie? Świetnie! Muzyk pokazał się w marynarce La Condesa i butach od Stelli McCartney. Jego look uzupełniły czarne spodnie, koszulka i biżuteria.

Zobaczcie, jak Michał Szpak zaprezentował się na scenie w Operze Leśnej! Zapraszamy do naszej galerii.

Zobacz także: Najbarwniejsza postać polskiego show-biznesu! Zdradzamy sekrety stylu Michała Szpaka