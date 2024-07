Michał Szpak w nowej "Vivie!" opowiedział m.in. o tym, że chce być ojcem! 27-letni wokalista nie jest na razie na to gotowy. Zaznacza również, że chciałby mieć kumpelski stosunek ze swoim potomstwem. Nie osiągnie jednak tego, nie mając dla nich czasu.

Michał Szpak o ojcostwie!

Czy Michał Szpak chce być tatą? Oczywiście, że tak, chociaż jak sam mówi, nie jest na razie na to gotowy:

Bardzo chciałbym mieć dziecko, ale nie jestem na to gotowy. Nie wyobrażam sobie być teraz ojcem. Niektórzy artyści chyba nigdy nie są na to gotowi. To jest trochę jak z posiadaniem psa. Chciałbym go mieć, ale podświadomie wiem, że nie miałbym czasu się nim zająć. Jeśli kiedyś zostanę ojcem, to chcę być takim rodzicem, który ma ze swoim dzieckiem kumpelski kontakt. Że będzie mi się zwierzać z różnych sekretów, ale przede wszystkim będzie mnie szanować - mówi w "Vivie!".

Na razie Michał Szpak jest skupiony na swojej pracy. W okresie letnim gra dziesiątki koncertów w całej Polsce. Jesienią z kolei zobaczymy go w roli trenera programu "The Voice of Poland".

Szykuje również nową płytę:

Pierwsze nagrania z nowej płyty będą miały premierę już na przełomie roku - zapowiada Szpak.

Michał Szpak został jurorem "The Voice of Poland"!

Michał Szpak pracuje nad nową płytą!