Michał Piróg opowiedział nam o wypadku na planie podczas realizacji programu "Top Model". Rozmawialiśmy z nim podczas piątkowego pokazu Gosi Baczyńskiej. Jak mówi, gdy pozował do zdjęć, jego włosy zajęły się ogniem!

Reklama

W pewnym momencie zza samochodu wyszedłem, a dziewczyna z ekipy mówi: “pali ci się głowa”, a ja pytam “gdzie! - opowiada Party.pl choreograf.

Dziś Michał Piróg śmieje się z wypadku, ale musiało wyglądać to groźnie! Stracił jedynie włosy i musiał zmienić fryzurę, ale mogło się to skończyć inaczej… Co go uratowało? Nie uwierzycie! Zobaczcie nasz materiał.

Michał na pokazie Gosi Baczyńskiej - z jego włosów nic nie zostało!

Zobacz także

Reklama