Trzecia edycja "Top Model" skończyła się ponad miesiąc temu. Dziewczyny, które znalazły się w ostatniej edycji show jak na razie doskonale sobie radzą po programie. Każda z nich na swój sposób wykorzystuje zdobytą popularność. Najwięcej emocji oczywiście wzbudza zwyciężczyni Zuzanna Kołodziejczyk, która wręcz rzuciła się w wir pracy. Zobacz: Bez Zuzy nie ma pokazu! Tak wyglądała u Baczyńskiej

Często na temat ewentualnej kariery Zuzy pytany jest Michał Piróg. Tancerz i modelka bardzo zaprzyjaźnili się podczas programu. To on pomógł tej zagubionej dziewczynie odnaleźć siebie i pokazał, że warto walczyć o marzenia. W najnowszym numerze "Flesza" gwiazdor kolejny raz wypowiedział się na temat Kołodziejczyk.

- To jest dziewczyna, która osiągnie wszystko, albo nic. Zuza nie jest po prostu ładna, nie jest klasyczną pięknością. Jest charakterystyczna, co może być jej atutem, jeśli trafi na kogoś, kto się nią zainspiruje. No i wiele zależy od niej samej, od tego, jak się w tym świecie odnajdzie - powiedział Piróg w rozmowie z "Fleszem".