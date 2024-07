Michał Pazdan opuszcza Polskę? Postrach największych napastników Euro 2016, bohater niezliczonych memów i posiadacz najbardziej charakterystycznej fryzury w polskiej drużynie zostanie bożyszczem - nomen omen - Włochów?! Tak twierdzi włoski dziennik “Corriere dello Sport”.

Według gazety, polskim obrońcą nie do przejścia zainteresował się beniaminek Serie A (czyli nowy klub w ichniejszej ekstraklasie) - Pescara. Pytanie czy ich na to stać. Jak przypomina portal sport.pl, nasz “minister obrony narodowej” wyceniany jest na 3 mln euro!

Czy rzeczywiście wyląduje w tej pięknej miejscowości nad Adriatykiem? Jeśli tak, będzie miał blisko do Rzymu - nieco ponad 2 godziny drogi autem do tego fascynującego miasta. A jeżeli jeszcze do Romy wróci Wojtek Szczęsny (media twierdzą, że to kwestia czasu), Michał Pazdan będzie też miał w pobliżu kumpla z reprezentacji. Jeśli dodać do tego, że Włochy to jeden z ulubionych kierunków jego żony...

A my już zazdrościmy im ciepłego morza i palm na nadmorskiej promenadzie!

Państwo Pazdanowie wyemigrują do Włoch?

Michał Pazdan stał się po Euro 2016 bohaterem narodowym