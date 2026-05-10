Misiek Koterski z wielkim transparentem na finale "TzG".

Na ten moment czekali wszyscy fani "Tańca z Gwiazami". W niedzielę, 10 maja 2026 roku, cztery pary zawalczą o Kryształową Kulę programu. Zanim jednak zatańczą na parkiecie Polsatu, sprawdzamy, co dzieje się za kulisami i na czerwonym dywanie. A tam? Tłum gwiazd. Wieniawa w transparentnej sukni, siostry Krawczyńskie z "Farmy" w czarnym total lookach czy Misiek Koterski z wielkim transparentem.

Pierwszy raz w historii programu w tanecznym hicie Polsatu zmierzą się aż cztery pary. W finale 18. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" o Kryształową Kulę zawalczą: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Finał będzie transmitowany na żywo w Polsacie w niedzielę 10 maja o 19:55.

Zanim pary staną w taneczne szranki, tłum gwiazd przybył na finał "Tańca z Gwiazdami". Julia Wieniawa zachwyciła burgundową transparentną kreacją, prowadzące "Farmę" siostry Krawczyńskie czarnymi total lookami, Jacek Jelonek postawił na oversize'owy szary garnitur. Na ten sam kolor zdecydowała się także Mandaryna.

Uwagę fotoreporterów przykuł także Misiek Koterski z wielkim transparentem.

Na wielki finał "Tańca z Gwiazdami" Misiek Koterski przybył z okazałym transparentem. Już wiadomo, komu kibicuje aktor.

Seba+Julia=Kryształowa Kula - brzmi napis na transparencie Koterskiego.

Myślicie, że to właśnie Sebastian Fabijański i Julia Suryś wygrają "Taniec z Gwiazdami"?

Misiek Koterski z wielkim transparentem na finale 18. edycji "TzG", Fot. Wojciech Olkusnik/East Warszawa

