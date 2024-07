W ubiegłym roku jednym z najgłośniejszych wydarzeń towarzyskich był rozwód Odety Moro i Michała Figurskiego. Dziennikarka opowiedziała o nim na okładce jednego z dwutygodników, za co została ostro skrytykowana przez ludzi z branży. Przypomnijmy: Gorzkie słowa Figurskiego po okładce Moro. Wspierają go Korwin i Szulim

Dziś byli małżonkowie doszli już do porozumienia. Dziennikarka zapewnia, że bardzo lubi się z Michałem. On sam do tej pory nie zabierał głosu w sprawie, ale w ostatnim wywiadzie dla Wojciecha Jagielskiego w Superstacji zdradził, co stało się z 10-letnią córką Sonią po ich rozstaniu. Okazuje się, że para znalazła doskonałe rozwiązanie, najlepsze z możliwych dla dziewczynki:

Córka mieszka z rodzicami swoimi, czyli dokładnie pół na pół. Mieszka z mamą i mieszka z tatą. Świetnie to rozwiązaliśmy - mówił

To pierwszy raz kiedy publicznie poinformował o tak ważnej kwestii. Jego życie teraz wychodzi na prostą.

