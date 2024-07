Michał Figurski w końcu poczuł się lepiej! Trzy tygodnie po tym jak trafił do szpitala, zabrał głos. Figurski na swoim Facebooku podziękował lekarzom i wszystkim, którzy go wspierali. Napisał także jak bardzo jest zadowolony z usług polskiej służby zdrowia!

Kochani!

Znalazłem się trudnej sytuacji życiowej. Wiem, że wielu z Was to rozumie i dlatego chciałem napisać, że jestem bardzo wdzięczny za słowa otuchy i jednocześnie podzielić się z Wami spostrzeżeniem, jak nieprawdziwe i krzywdzące są opinie na temat polskiej służby zdrowia. Chciałbym wyrazić słowa wdzięczności za ratowanie mojego życia i zdrowia, anonimowej armii bohaterów wynagradzanej nieadekwatnie do swoich wysiłków. Nie czuję się kompetentny aby to zmienić, ale chciałbym głośno podziękować! Piszę to z wysiłkiem, ale piszę w ogóle i za to chciałem podziękować całemu personelowi oddziału nefrologii i neurochirurgii z Banacha! - napisał na swoim Facebooku.