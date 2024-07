Było i jest wciąż głośno wokół zmian jakie zaszły w jednym z najsłynniejszych domów mody na świecie. Yves Saint Laurent, ku trwodze wielu osobistości z branży zamieniło się Saint Laurent, dla niektórych Saint Laurent Paris. Były projektant Christiana Diora, Hedi Slimane przejął pałeczkę stając się dyrektorem kreatywnym Saint Laurent. W Paryżu pokazał swoją pierwszą kolekcję, która wzbudziła mieszane uczucia.

Niemniej cieszy nas to, że designer wybrał piękną Polkę do reklamowania jego pierwsze kolekcji dla YSL. Tak to właśnie Anja Rubik została twarzą Saint Laurent na przyszły sezon. My jednak zajmiemy się męską częścią linii Saint Laurent.

Hedi Slimane, który nie tylko zaprojektował ubrania, to również je sfotografował. W kolekcji widzimy minimalistycznego dandysa o rock and rollowym zabarwieniu. My kochamy ten look, a wy?