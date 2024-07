Popularna marka REPORTER jak co roku stawia na klasykę i wygodę w męskim stylu. Wśród najnowszych propozycji znajdziecie modne jeansowe szorty do kolan, które dobrze komponują się z kolorowymi T-shirtami. Częstymi wzorami na koszulkach są paski i kratki. Nowością jest efekt sprania i słonecznego wyblaknięcia, co dodaje ubraniom charakteru vintage.

Cała kolekcja podzielona jest na 4 linie: Stars and stripes - oparta na motywach flagi amerykańskiej, Sorbet – pełna soczystych kolorów, Retro surf – inspirowana latami 70-tymi, Denim story – różne wariacje na temat jeansu.

Zobacz najnowszy męski lookbook marki REPORTER: