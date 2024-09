Przez ostatnie tygodnie Smolasty dostarczył fanom wielu emocji. Głośnym echem odbiły się wydarzenia z Nysy, gdzie gwiazdor przerwał koncert i uderzył w swojego menedżera. Później za swój wybryk przeprosił, ale pod jego adresem padło mnóstwo gorzkich słów. W sobotę, 7 września wokalista nie pojawił się na scenie podczas święta miasta w Konstantynowie Łódzkim. O tym, że występ jest odwołany, publiczność dowiedziała się 10 minut przed planowanym rozpoczęciem. Po weekendzie okazało się, że Smolasty trafił do szpitala. Teraz głos zabrał jego menedżer Marcin Adamkiewicz.

W poniedziałek, 9 września dowiedzieliśmy się, że Smolasty jest w szpitalu. To nieco ostudziło emocje fanów, którzy byli rozwścieczeni po tym, jak nie pojawił się na scenie w Konstantynowie Łódzkim. Pod zdjęciem ze szpitalnego łóżka pojawiło się wiele komentarzy z wyrazami wsparcia.

Wreszcie menedżer Smolastego skomentował ostatnie wydarzenia. Odniósł się do odwołanego koncertu sobotniego. Warto przypomnieć, że wokalista miał być gwiazdą wieczoru. Wcześniej na scenie wystąpili Oskar Cyms oraz Sylwia Grzeszczak. Marcin Adamkiewicz zdradził, że problemy artysty rozpoczęły się już w piątek, 6 września.

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w Konstantynowie Łódzkim i pośrednio w Bydgoszczy, chcemy przedstawić szczegółowe wyjaśnienie sytuacji. Dnia 6 września po zakończeniu koncertu w Bydgoszczy, Smolasty zdecydował się spędzić czas z fanami – robił z nimi zdjęcia, rozmawiał i przybijał piątki. Bezpośrednio po tych interakcjach udał się do auta, by wrócić do Warszawy. Zmęczenie po koncercie oraz nagłe zmiany temperatury (ze względu na włączoną klimatyzację i solidny upał tego dnia) wpłynęły negatywnie na stan jego zdrowia – nadszarpniętego intensywnym sezonem koncertowym

– powiedział Adamkiewicz na łamach serwisu Pudelek.