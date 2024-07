W weekend do naszego kraju przyleciała Melanie C. Ex-Spice Girl przybyła do Polski w bardzo konkretnym celu - wspólne z Mattem Cardle, zwycięzcą brytyjskiego "X-Factor" z 2011 roku, promowała ich duet "Loving You". Przypomnijmy: Melanie C ze Spice Girls przyleciała do Polski! Co u nas robi?

Na przestrzeni ostatnich lat Brytyjka odwiedzała Polskę już kilkukrotnie, promując swoje solowe dokonania. AfterParty.pl miało okazję porozmawiać z Melanie C i zapytaliśmy ją, czy ma już jakieś ulubione miejsca nad Wisłą.

Miałam to szczęście być w Polsce już kilka razy w różnych miastach i grać świetne koncerty, ale zawsze w dużym pośpiechu, więc nie jestem w stanie wskazać żadnego konkretnego miejsca. Na pewno jednak zgadzam się z tym, że są tu przede wszystkim fantastyczni ludzie - wyznała w rozmowie z nami.

Fani Mel C i Spice Girls wciąż mają nadzieję, że występ zespołu na Olimpiadzie w Londynie w 2012 roku nie był ich ostatnim. Co na to sama zainteresowana? Wokalistka przyznała, że gwiazdy rozmawiają o dalszym koncertowaniu, ale na ten moment konkretnych planów na kolejny powrót nie ma.

Jeśli chodzi o powrót Spice Girls to nie mamy takich planów. Świetnie się bawiłyśmy w 2007 i 2008, gdy wróciłyśmy z trasą koncertową. Potem oczywiście był występ na Olimpiadzie rok temu, co było niezwykłym przeżyciem i będzie to trudno przebić. Rozmawiamy o wspólnym koncertowaniu i bardzo byśmy tego chciały, ale na razie nie ma takich planów - powiedziała w rozmowie z AfterParty.pl gwiazda.

Zapis wideo rozmowy z Melanie C poniżej. Chcielibyście, aby Spice Girls znów wróciły na scenę?

