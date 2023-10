Telewizja Polska podobnie jak co roku serwuje widzom sylwestrową zabawę w rytmie największych hitów. W tym roku u boku plejady polskich gwiazd wystąpi m. in. Melanie C ze słynnego girls bandu "Spice Girls", który bił rekordy popularności w latach 90. Wokalistka ma również przesłanie do swoich polskich widzów.

Melanie C zagraniczną gwiazdą "Sylwestra Marzeń z TVP"

W tym roku dwie telewizje szykują konkurencyjne koncerty sylwestrowe. Polsat będzie imprezował w Chorzowie, natomiast TVP niezmiennie pozostaje w Zakopanem, gdzie odbędzie się kolejna edycja "Sylwestra Marzeń". Kiedy wokół polsatowego koncertu krąży niepotwierdzona plotka, że Shakira wystąpi na "Sylwestrowej Mocy Przebojów", TVP wyciąga swoje asy z rękawa. Zagraniczną gwiazdą sylwestra w TVP będzie Melanie C ze Spice Girls. Na Instagramie TVP pojawił się krótki apel od Sporty Spice:

Jestem podekscytowana, że będę miała okazję spędzić sylwestra z wami w Zakopanem. Czeka nas mnóstwo zabawy podczas tegorocznego "Sylwestra marzeń". Do zobaczenia

Jak przekazało TVP we "Wiadomościach", Melanie C nie będzie jedyną zagraniczną gwiazdą podczas koncertu. Kolejne nazwiska zostaną ujawnione w najbliższych dniach. Rok temu Jason Derulo został ogłoszony zaledwie na kilka dni przed koncertem. Jesteście ciekawi, jakie jeszcze zagraniczne niespodzianki szykuje TVP?

Oprócz Melanie C, na "Sylwestrze Marzeń TVP" w Zakopenem wystąpią takie gwiazdy jak: Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Marina Łuczenko-Szczęsna, Viki Gabor, Thomas Anders z Modern Talking, Maja Hyży i Golec uOrkiestra a także Sławomir i Kajra. Nie zabraknie również gwiazd disco-polo. Wystąpią: Zenek Martyniuk, Classic, Weekend oraz Boys. Jesteście ciekawi, jakie jeszcze nazwiska ogłosi TVP?