Telewizja Polska co roku serwuje widzom sylwestrową zabawę z udziałem plejady polskich i zagranicznych artystów. W tym roku jedną z zaproszonych artystek miała być Melanie C ze słynnego girls bandu "Spice Girls", który bił rekordy popularności w latach 90.. Jak się jednak okazuje, piosenkarka nie pojawi się w Polsce by świętować Nowy Rok. Ma poważne powody!

Melanie C odwołuje swój występ na "Sylwestrze Marzeń TVP"

W tym roku dwie stacje prześcigają się w hucznym świętowaniu Nowego Roku. Podczas gdy głośno mówi się, że w Chorzowie na Sylwetrze Polsatu pojawi się Shakira, Telewizja Polska zaprosiła na swój koncert równie znaną, zagraniczną piosenkarkę, która może pochwalić się ogromnym dorobkiem artystycznym. To właśnie Melacie C ze Spice Girls została ogłoszona gwiazdą "Sylwestra Marzeń TVP" w Zakopanem.

Niestety, zaledwie dwa dni od ogłoszenia radosnej nowiny, wokalistka zrezygnowała z angażu i pisze wprost:

- W świetle pewnych okoliczności, na które zwrócono mi uwagę, obawiam się, że nie nie są one zgodne ze społecznościami, które wspieram, dlatego też nie będę mogła wystąpić na planowanym koncercie w Polsce podczas Sylwestra - pisze na InstaStories Melanie C.

Co sprawiło, że gwiazda Spice Girls zrezygnowała z "Sylwestra Marzeń TVP"? Tuż po tym, jak artystka ogłosiła, że wystąpi podczas koncertu sylwestrowego Telewizji Polskiej, jej instagramowe konto zasypała fala nieprzychylnych komentarzy. Większość z nich odnosiło się do stosunku TVP wobec społeczności LGBT, którą Melanie C otwarcie wspiera, również ze sceny.

- Mel, proszę nie występuj na imprezie TVP. Oni są skrajnie homofobiczni. - Zawsze byłem twoim wielkim fanem, ale nie będę wspierał kogoś, kto bierze pieniądze od ludzi tworzących "strefy wolne od LGBT" w Polsce. - Oni nienawidzą inności! - grzmieli internauci.

Melanie C podkreśliła, że ma jednak nadzieję, że niebawem odwiedzi Polskę i swoich polskich fanów.

- Mam nadzieję, ż szybko tam wrócę. Mam nadzieję, że mieliście wspaniałe Boże Narodzenie. Wszystkiego dobrego w 2023 roku - dodała.

Pomimo iż Melanie C zrezygnowała z sylwestrowej imprezy Telewizji Polskiej, na "Sylwestrze Marzeń TVP" w Zakopenem wystąpią takie gwiazdy jak: Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Marina Łuczenko-Szczęsna, Viki Gabor, Thomas Anders z Modern Talking, Maja Hyży i Golec uOrkiestra, Sławomir i Kajra, Zenek Martyniuk, Classic, Weekend oraz Boys. Będziecie oglądać?