Melania Trump podczas wizyty w Polsce odwiedziła m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wraz z Agatą Dudą brały udział w różnych warsztatach z dziećmi oraz zaskakujących eksperymentach. Żona prezydenta USA w swoim przemówieniu wyraziła swój zachwyt nad tym miejscem. Jest jednak jedna rzecz, której bardzo żałuje...

Melania Trump zachwycona Polską!

Melania Trump przyleciała do Polski wraz z mężem i jego córką, Ivanką. Zabrakło syna Pierwszej Damy, 11-letniego Barrona. Trump bardzo żałowała, że nie wzięła go ze sobą do Polski:

Pani Melania Trump powiedziała, że jej 11-letni syn Barron byłby zachwycony, gdyby mógł odwiedzić to miejsce i spędzić tutaj trochę czasu. Żałowała, że nie zabrała go ze sobą do Polski - powiedział PAP szef Centrum Nauki Kopernik, Robert Firmhofer.

Czy to oznacza, że Melania wróci do Polski? Jeśli będzie kolejna wizyta prezydenta USA w Polsce, to Pierwsza Dama na pewno naprawi ten błąd!

Zobaczcie zdjęcia Melanii z wizyty w Polsce.

