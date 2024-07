4 z 6

Za tą imponującą suknię odpowiada hiszpański dom mody Delpozo, którego dyrektorem kreatywnym jest Josep Font. Zapamiętajcie sobie tę nazwę – to jedna z najgorętszych młodych marek, której projekty zostały ochrzczone „pret-a-couture”. Z kolei samego Fonta prasa porównuje do jego rodaka Cristóbala Balenciagi. Suknia, którą ma dziś na sobie Melania Trump pochodzi z kolekcji na sezon przedjesienny 17, a jej cena wynosi ok. 9300 zł.